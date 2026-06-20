Un incendie dévaste un complexe hôtelier en République dominicaine

Un violent incendie a ravagé vendredi le complexe hôtelier Viva Dominicus Bayahibe, l'une des destinations touristiques les plus prisées de République dominicaine. Le sinistre a fait une victime, blessé plusieurs personnes et entraîné l'évacuation d'environ 1 700 touristes et employés.

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La victime est Francesca Valentino, une Italienne âgée de 46 ans. Trois autres personnes ont été prises en charge dans des établissements médicaux, ont indiqué les autorités locales.

Selon le Centre des opérations d'urgence (COE), les flammes se sont propagées très rapidement en raison de la présence de toitures en palme particulièrement inflammables et de vents favorables à leur extension. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent d'importants panaches de fumée noire et un vaste toit de chaume entièrement embrasé.

Les pompiers ont rencontré de grandes difficultés pour maîtriser l'incendie. Un témoin a affirmé que les moyens déployés étaient insuffisants face à l'ampleur du sinistre, réclamant l'arrivée d'unités plus importantes pour venir à bout des flammes.

L'incendie a finalement été circonscrit, mais son origine demeure inconnue et fait toujours l'objet d'une enquête. Par mesure de sécurité, les clients de l'établissement ont été relogés dans des hôtels voisins.

Le Viva Wyndham Dominicus Palace, appartenant à la même chaîne hôtelière, n'a subi aucun dommage. Les autorités dominicaines ont tenu à rassurer les visiteurs en affirmant que les activités touristiques dans la région de Bayahibe se poursuivent normalement et en toute sécurité.