Un membre de la famille Bibas porte plainte contre l'Iran pour génocide devant la CPI

Un membre de la famille Bibas a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, accusant l’Iran de génocide. La requête, introduite ce mois-ci au nom de la famille, impute à la République islamique des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des actes de génocide. Elle désigne directement le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que le chef de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution, Esmail Qaani, pour leur rôle présumé dans le soutien au Hamas.

Selon le texte, l’Iran aurait sciemment fourni armes et assistance logistique afin de permettre au mouvement terroriste palestinien de tuer des Israéliens et des Juifs. La plainte a été rédigée par Eli Rosenbaum, ancien procureur du département de la Justice américain spécialisé dans les crimes de guerre, et par l’avocat en droits humains Elliot Malin. Elle demande l’ouverture d’une enquête officielle et l’émission de mandats d’arrêt contre Khamenei et Qaani.

Le sort tragique d'Ariel et Kfir Bibas et de leur mère Shiri, devenus l’un des symboles du drame des otages israéliens, illustre l’horreur de cette attaque. Ariel et Kfir, tous deux en bas âge, ont été assassinés avec leur mère en captivité, avant que leurs corps ne soient restitués dans le cadre d’un accord d’échange d’otages. Leur père, Yarden Bibas, avait lui aussi été enlevé, puis libéré en février.

La plainte s’appuie sur des déclarations publiques du Hamas reconnaissant l’appui iranien, ainsi que sur des enquêtes américaines confirmant le financement par Téhéran de groupes armés régionaux. Washington avait déjà pointé la responsabilité de l’Iran dans l’armement du Hamas.

Khamenei, tout en saluant l’attaque du 7 octobre, a nié toute implication directe de son pays, qualifiant de "fausses rumeurs" les accusations selon lesquelles Téhéran aurait participé à la planification. Le Wall Street Journal a pourtant affirmé que des responsables iraniens avaient donné leur aval à l’opération lors d’une réunion à Beyrouth.

De son côté, Mohammad Javad Zarif, brièvement vice-président iranien en 2025, a assuré que les alliés régionaux de Téhéran agissaient souvent de manière autonome.

L’Iran n’étant pas signataire du Statut de Rome, son éventuelle mise en cause reste incertaine. Mais la CPI a déjà affirmé sa compétence sur Gaza, ouvrant la voie à d’éventuelles poursuites contre des acteurs extérieurs. La Cour n’a pas encore annoncé si elle allait instruire cette plainte.