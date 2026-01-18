Un message de l'Iran à Steve Witkoff aurait évité une frappe américaine

Un message du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, adressé à l'envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, aurait été l'un des facteurs déterminants ayant empêché une opération militaire américaine contre l'Iran. C'est ce qu'a révélé samedi soir le Washington Post.

Selon le quotidien américain, après avoir reçu ce message mercredi dernier, Witkoff a informé Trump que l'Iran avait annulé les exécutions prévues d'environ 800 personnes. Le message aurait été envoyé après que Téhéran ait compris que Washington déployait des ressources militaires en vue d'une frappe imminente.

D'après une source proche de l'administration américaine, ce message "a quelque peu apaisé la situation". Peu après en avoir pris connaissance, Trump a déclaré aux journalistes qu'il avait appris que les exécutions en Iran allaient cesser.

Toutefois, le Washington Post précise que la décision de Trump de suspendre l'attaque résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs : son entretien téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, des efforts de médiation et la pression exercée par des diplomates des pays du Golfe, ainsi que des préoccupations concernant la sécurité des quelque 30 000 soldats américains déployés dans la région.

Une source proche de la Maison Blanche a révélé que lors de leur conversation mercredi, Netanyahou aurait demandé à Trump de ne pas attaquer, Israël n'étant pas encore prêt à assurer sa propre défense. Un autre responsable américain a indiqué que les deux dirigeants ont discuté de ce sujet à deux reprises.

L'article souligne néanmoins que l'option d'une frappe contre l'Iran reste sur la table. Le commandement central américain (CENTCOM) a reçu l'ordre de maintenir un niveau d'alerte élevé durant le mois à venir, tandis que des moyens militaires américains continuent d'affluer dans la région.

Des responsables officiels ont même confié au Washington Post que le président Trump aura une nouvelle opportunité d'autoriser des frappes contre l'Iran dans les semaines à venir, une fois que les ressources militaires américaines seront pleinement positionnées dans la zone.