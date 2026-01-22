Un nouvel Air Force One offert par le Qatar attendu pour l’été 2026

L’avion offert par le Qatar et actuellement en cours de transformation pour devenir le nouvel Air Force One devrait être livré au président Donald Trump d’ici l’été 2026, a indiqué l’US Air Force. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été arrêtée, l’appareil pourrait être présenté lors des célébrations marquant les 250 ans de l’indépendance des États-Unis, prévues en juillet.

Dans un communiqué transmis au Wall Street Journal, l’Air Force affirme rester « pleinement mobilisée pour accélérer la livraison de l’appareil VC-25 de transition au service de la mission présidentielle », avec une échéance fixée « au plus tard à l’été 2026 ». Jusqu’à présent, aucune fenêtre de livraison officielle n’avait été communiquée, même si Donald Trump avait laissé entendre que l’avion pourrait être prêt dès le début de l’année.

L’appareil, un Boeing 747, a été repeint aux couleurs rouge, blanc et bleu foncé privilégiées par le président. Il n’est toutefois pas certain qu’il soit entièrement opérationnel comme Air Force One dès cet été. Il devrait néanmoins disposer d’un système de communications sécurisées et des équipements essentiels à la mission présidentielle. Les détails techniques du projet restent classifiés, l’Air Force refusant de donner davantage d’informations.

Les deux avions actuellement utilisés pour Air Force One sont en service depuis le début des années 1990, sous la présidence de George H. W. Bush. Bien qu’ils restent extrêmement performants — capables de ravitaillement en vol, de défense antimissile et de communications stratégiques — Donald Trump juge ces appareils vieillissants et inadaptés aux longs trajets.

Cette question a été remise en lumière cette semaine lorsqu’un avion transportant le président vers le forum économique à Davos a dû faire demi-tour au-dessus de l’Atlantique en raison d’un problème électrique. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a ironisé en affirmant que « l’avion qatari semble désormais bien plus fiable », estimant que ce nouvel Air Force One constituera « un atout précieux pour l’ensemble de l’équipage présidentiel ».