Un rapport interne explosif révèle que la chaîne BBC Arabic aurait délibérément cherché à minimiser la souffrance israélienne durant la guerre à Gaza, afin de présenter Israël comme l’agresseur, selon un lanceur d’alerte cité dans le document.

D’après cette note interne, plusieurs accusations graves contre Israël auraient été diffusées sans vérification préalable, traduisant soit un manque de rigueur journalistique, soit une volonté systématique de croire le pire concernant l’État hébreu. Le rapport souligne également que la chaîne a accordé un poids disproportionné aux chiffres communiqués par le Hamas sur les pertes humaines dans la bande de Gaza — des chiffres largement jugés exagérés à des fins de propagande.

Par ailleurs, la BBC aurait erronément affirmé que la Cour internationale de justice avait conclu à un génocide en cours à Gaza, alors que la Cour s’était contentée d’appeler Israël à prévenir tout risque de génocide sans en reconnaître l’existence.

Ces révélations ont provoqué une onde de choc au sein de la chaîne britannique. Danny Cohen, ancien directeur de BBC Television, a vivement réagi : « Il est désormais clair que la BBC n’est plus entre de bonnes mains. Ses dirigeants devraient baisser la tête de honte et démissionner. »

Ce scandale relance le débat sur l’impartialité du service public britannique, déjà critiqué pour son traitement du conflit israélo-palestinien et son manque de vigilance face aux sources partisanes issues de groupes terroristes.