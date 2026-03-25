Un responsable iranien reconnaît des contacts avec Washington malgré les démentis officiels

Un haut responsable iranien a reconnu l’existence de contacts avec les États-Unis en vue de mettre fin au conflit, selon des informations rapportées par CNN, marquant un contraste avec les démentis récents de Téhéran. D’après cette source, des échanges ont bien eu lieu ces derniers jours à l’initiative de Washington, sans toutefois atteindre le stade de négociations formelles. Les discussions passent principalement par des médiateurs, dans le but d’évaluer les possibilités d’un accord global.

Selon ce responsable, les propositions examinées ne visent pas uniquement un cessez-le-feu, mais un règlement plus large du conflit entre les deux pays. L’Iran se dit prêt à étudier toute offre jugée sérieuse, tout en excluant pour l’instant des contacts directs avec les États-Unis. Téhéran insiste néanmoins sur ses lignes rouges, notamment la levée complète des sanctions et la préservation de son droit à développer un programme nucléaire à des fins civiles. Le responsable affirme également que l’Iran est disposé à fournir des garanties pour ne jamais se doter de l’arme nucléaire.

Ces déclarations contrastent avec celles du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui affirmait récemment qu’aucun contact n’avait eu lieu, dénonçant des "fake news". Parallèlement, une source iranienne a indiqué à Reuters que Washington avait sollicité une rencontre avec Ghalibaf, sans réponse officielle à ce stade.

De son côté, le président américain Donald Trump s’est montré optimiste, affirmant que l’Iran ne représentait plus une menace directe pour les États-Unis et qu’un accord était à portée de main. Il a assuré que Téhéran était prêt à renoncer à l’arme nucléaire et exprimé l’espoir d’un compromis bénéfique pour les alliés de Washington au Moyen-Orient, notamment Israël.