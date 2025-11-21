Un site anonyme offre des récompenses financières pour assassiner des universitaires israéliens

Un site internet anti-israélien anonyme propose des dizaines de milliers de dollars en échange du meurtre de scientifiques et d'universitaires israéliens, a révélé vendredi la chaîne israélienne Kan. Le site présente une longue liste d'académiciens et de chercheurs avec leurs adresses et numéros de téléphone, affirmant qu'ils devraient être physiquement attaqués en raison de leur "collaboration avec l'occupation". Certains sont accusés d'être "coupables du meurtre d'enfants". À ce stade, l'identité des responsables du site reste inconnue.

Parmi les noms figurant sur cette liste se trouvent le président de l'Université Ben Gourion, le professeur Danny Haimovitch, le physicien Eliezer Rabinovitch, ainsi que la physicienne et figure de proue de la contestation, la professeure Shikma Bressler, entre autres.

Le Conseil des présidents des universités de recherche a réagi avec gravité : "Nous assistons à une escalade dangereuse et effrayante, où un site internet cible des universitaires et met leur vie à prix au moyen d'un 'tarif' proposant des paiements pour incendier des véhicules, porter atteinte physiquement aux personnes, voire les assassiner. Cette information grave a été immédiatement transmise pour traitement urgent au Shin Bet, à la police israélienne et au système national de cybersécurité, avec la conviction qu'il s'agit d'une menace réelle et tangible qui ne souffre aucun délai."

Le communiqué poursuit : "La réalité actuelle, où l'incitation débridée de l'intérieur contre les chercheurs et le personnel académique se combine à la vague d'antisémitisme et de haine d'Israël venant de l'extérieur, crée un mélange toxique et mortel qui pourrait, à Dieu ne plaise, se terminer par des pertes en vies humaines. L'écriture est sur le mur en lettres capitales. Nous exigeons des forces de sécurité qu'elles agissent fermement contre les opérateurs et ferment le site immédiatement, tout en appelant la direction du pays à faire preuve de responsabilité et à arrêter sans délai le discours de haine et d'incitation dirigé contre l'académie israélienne avant qu'il ne soit trop tard."