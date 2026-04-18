Un soldat français est mort au Liban, annonce Emmanuel Macron

Un soldat français a été tué samedi matin et trois autres blessés au sud du Liban lors d’une attaque visant la FINUL, au deuxième jour de la trêve avec Israël. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage sur ses réseaux sociaux au Sergent-chef Florian Montorio, évoquant un engagement au service de la paix. «Le Sergent-chef Florian Montorio du 17eme régiment du génie parachutiste de Montauban est tombé ce matin au sud-Liban lors d’une attaque contre la FINUL».

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Le chef de l’État a précisé que «Trois de ses frères d’armes sont blessés et ont été évacués», avant d’ajouter : «La Nation s’incline avec respect et adresse son soutien aux familles de nos soldats et à tous nos militaires engagés pour la paix au Liban».

Il a également mis en cause le Hezbollah, affirmant que «Tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah. La France exige des autorités libanaises qu’elles arrêtent immédiatement les coupables et prennent leurs responsabilités aux côtés de la FINUL».

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De son côté, le Premier ministre libanais a confirmé l’attaque. «Je condamne fermement l’agression contre des membres du contingent français», a-t-il déclaré, annonçant l’ouverture d’une «enquête immédiate» pour identifier les responsables.

Un porte-parole de la FINUL a indiqué qu’un «incident s’est produit» à Ghandouriyé, dans le sud du Liban, précisant qu’une «enquête» est en cours, sans donner davantage de détails à ce stade.

Cette attaque intervient dans un contexte de cessez-le-feu fragile, ravivant les inquiétudes sur la sécurité des Casques bleus et la stabilité dans le sud du Liban.