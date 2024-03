Un T-Shirt ⁦Louis Vuitton⁩ avec le logo du drapeau palestinien fait polémique

Fashion faux pas ou soutien officiel à la cause palestinienne, la griffe Louis Vuitton a réussi à faire parler d’elle avec un modèle plutôt simple de la collection printemps été 2024... Un T-Shirt blanc, avec un petit logo en forme de L et de V aux couleurs de la Palestine: noir, rouge et vert. Ou plutôt de la pastèque, comme l'explique la marque de luxe française, qui affirme avoir validé tous les modèles de la collection avant le 7 octobre.

Sidney Toledano, le PDG de LVMH fashion groupe, a lui-même spécifié que ce T-Shirt avait été créé en juillet 2023, soit trois mois avant l'attaque du Hamas en Israël. Par ailleurs, lui et ses équipes "n'auraient pas connu la signification de la pastèque", fruit estival aux allures de triangle rouge vert et noir, détourné comme symbole de la cause palestinienne sur les réseaux sociaux. Sidney Toledano affirme qu'il "s'agit d'une coïncidence" et que la marque va essayer "de retirer le T-Shirt de la vente".

Si Louis Vuitton traîne, depuis les années 50, une réputation d'antisémite, la griffe avait aussi défrayé la chronique avec la commercialisation d'un Keffieh en 2021, foulard vite retiré de la vente. Il n'en reste que Bernard Arnault, le PDG de LVMH, a lui investi des centaines de millions dans des entreprises israéliennes et notamment dans la société de cybersécurité Wiz. Le BDS a même appelé à boycotter la marque. Alors coup de pub, stratégie marketing ou réelle coïncidence ? Difficile pour l'instant de s'y retrouver.