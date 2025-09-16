"Génocide" à Gaza selon une commission de l'ONU : Israël dénonce un rapport basé sur la propagande du Hamas

Articles recommandés -

Un nouveau rapport de l'ONU, décrit comme "l'analyse juridique la plus robuste jamais produite par un organe d'enquête onusien sur ce sujet", affirme qu'il y a bien un génocide en cours à Gaza. S'appuyant sur "des témoignages de victimes, des preuves médicales, des documents vérifiés et des images satellitaires collectées depuis le début du conflit", le document met en cause directement le Premier ministre Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables israéliens.

Selon Navi Pillay, présidente de la Commission d'enquête pour les territoires palestiniens et ancienne magistrate de la Cour pénale internationale qui a dirigé le rapport, "la responsabilité de ces atrocités incombe aux plus hautes autorités israéliennes, qui ont planifié une campagne meurtrière pendant près de deux ans dans le but exprès de détruire le groupe palestinien à Gaza."

Il convient de noter que cette commission fonctionne de manière indépendante et ne représente pas officiellement l'ONU, qui à ce jour n'a pas repris à son compte la qualification de génocide dans la guerre à Gaza.

Quatre critères du génocide remplis selon l'enquête

La commission estime qu'Israël a commis quatre des cinq actes définis par la Convention de 1948 sur le génocide : assassinats, atteintes graves à l'intégrité physique et mentale, création de conditions d'existence visant à détruire partiellement ou totalement les Palestiniens, et imposition de mesures entravant les naissances.

Parmi les éléments probants cités figurent l'ampleur des massacres, les restrictions humanitaires, les déplacements forcés de population et la destruction d'infrastructures civiles, notamment d'une clinique de fertilité.

Des déclarations interprétées comme preuves d'intention

L'enquête considère certaines déclarations de dirigeants israéliens comme des "preuves directes d'une intention génocidaire". Elle fait notamment référence à une lettre de Netanyahou aux soldats en novembre 2023, dans laquelle il compare l'opération militaire à Gaza à une "guerre sainte de destruction totale", établissant un parallèle avec le récit biblique de la destruction d'Amalek. Le rapport mentionne également des propos du président Isaac Herzog et de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant comme éléments à charge.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a rapidement réagi à la publication du rapport, rejetant en bloc ces accusations relayant selon lui la propagande du Hamas.

"Trois individus servant de relais au Hamas, connus pour leurs positions ouvertement antisémites et dont les déclarations horribles sur les Juifs ont été condamnées dans le monde entier, ont publié aujourd’hui un nouveau faux « rapport » sur Gaza", a dénoncé le ministère.

"Ce rapport repose entièrement sur les mensonges du Hamas, recyclés et répétés par d’autres. Ces fabrications ont déjà été largement démontées, notamment dans une étude universitaire indépendante et approfondie du BESA, qui a réfuté une à une toutes les fausses allégations de génocide", a--til poursuivi.

"À l’opposé des mensonges contenus dans ce rapport, c’est le Hamas qui a tenté de commettre un génocide en Israël — en assassinant 1 200 personnes, en violant des femmes, en brûlant des familles vivantes et en déclarant ouvertement son objectif d’exterminer tous les Juifs. Israël rejette catégoriquement ce rapport biaisé et mensonger et appelle à l’abolition immédiate de cette Commission d’enquête", conclut le ministère.