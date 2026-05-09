Une enquête internationale vise un soldat israélien en voyage au Pérou

Une enquête pénale préliminaire a été ouverte au Pérou contre un soldat israélien ayant servi dans la bande de Gaza, selon des affirmations publiées vendredi par la Fondation Hind Rajab, une organisation engagée dans des actions judiciaires contre des militaires de Tsahal.

D’après l’organisation, le soldat — ancien membre du bataillon Shaked et actuellement en voyage au Pérou — ferait l’objet d’un « mandat officiel » pour des soupçons de « crimes de guerre », « crimes contre l’humanité » et « génocide » présumément commis à Gaza. La fondation affirme notamment qu’il aurait participé à la destruction de quartiers du territoire.

Les autorités péruviennes n’ont pour l’heure pas confirmé publiquement ces accusations ni l’existence d’un mandat d’arrêt international, mais le procureur péruvien a accepté d’examiner les éléments transmis par l’organisation.

Depuis le début de la guerre à Gaza, la Fondation Hind Rajab a intensifié ses initiatives contre des soldats israéliens. L’organisation affirme avoir transmis au moins un millier de noms de militaires israéliens à la Cour pénale internationale de La Haye (CPI), les accusant de « crimes de guerre » et de « génocide » dans la bande de Gaza. Parmi eux figureraient également des soldats disposant d’une double nationalité.

Parallèlement aux procédures devant les juridictions internationales, l’organisation mène également des campagnes ciblées contre des soldats israéliens voyageant à l’étranger. Sa méthode repose principalement sur l’exploitation des réseaux sociaux : les militants analysent les comptes Instagram, Facebook ou Telegram de militaires israéliens ayant publié des photos de leurs voyages ou de leurs vacances, parfois accompagnées d’images liées à leurs opérations militaires à Gaza.

À partir de ces publications, la fondation lance ensuite des appels publics très médiatisés demandant l’arrestation des soldats concernés dans les pays où ils séjournent.

Ces campagnes ont déjà conduit à plusieurs interventions discrètes du ministère israélien des Affaires étrangères, qui a demandé à certains militaires de quitter rapidement certains pays afin d’éviter d’éventuelles procédures judiciaires ou arrestations.