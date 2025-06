"Une épuration ethnique" : quand un million de Juifs furent chassés des pays arabes

David Dahan, président de l'Observatoire des Juifs réfugiés des pays arabes, a livré mercredi sur i24NEWS un témoignage saisissant sur l'une des plus grandes épurations ethniques du XXe siècle, largement occultée par l'histoire contemporaine. Une tragédie qui toucha un million de personnes et redessina la carte du judaïsme mondial.

Des millénaires d'enracinement balayés

"Il y avait un million de Juifs qui vivaient depuis des siècles, voire des millénaires dans les pays arabes et en Iran", rappelle David Dahan. Ces communautés, "parties intégrantes des pays arabes au même titre que les chrétiens ou d'autres minorités berbères, zoroastriennes", avaient survécu aux vicissitudes de l'histoire, du statut de dhimmi sous l'Empire ottoman à la colonisation européenne.

Tout bascule avec l'émergence des nationalismes arabes modernes. "Pour Michel Aflak, Saddam Hussein, Nasser, qui sont les grands fondateurs du nationalisme arabe moderne, les Juifs ne faisaient pas partie de la nation arabe", explique le président de l'Observatoire. Cette exclusion idéologique va se traduire par des mesures légales d'une redoutable efficacité.

L'épuration par le droit

L'exemple algérien illustre parfaitement cette mécanique d'exclusion. "Le code de la nationalité algérienne, en son article 32, dit précisément que pour être de nationalité algérienne, il faut être musulman et de père musulman", détaille David Dahan. Une formulation qui "de facto exclut tous les non-musulmans et notamment les Juifs".

Cette approche sournoise n'est pas fortuite. "Nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain des procès de la Shoah suite aux lois de Nuremberg. Les régimes nationalistes arabes savaient pertinemment qu'il ne fallait pas adopter de lois visant explicitement une communauté."

L'inversion victimaire contemporaine

David Dahan dénonce aujourd'hui une "inversion victimaire" dans le discours anti-israélien contemporain. "Cela leur permet de dire : vous voyez, ce sont les Juifs qui ont procédé à une épuration ethnique, alors que ce n'est pas le cas du tout."

La différence est pourtant fondamentale : "Il y a eu une guerre déclenchée par six États arabes contre le petit État juif, qui a été perdue par ces six mêmes États." À l'inverse, pour le million de Juifs vivant en pays arabe, "il n'y a pas eu six États juifs qui ont attaqué distinctement l'Algérie, l'Irak, le Yémen ou la Libye. On a pris des ressortissants de ces États et on a décidé du jour au lendemain qu'ils ne devaient plus en faire partie."

Un combat pour la reconnaissance

La lutte de David Dahan pour faire reconnaître l'"akira" ("déracinement" en hébreu) s'appuie sur des fondements juridiques solides. Le Haut Commissariat pour les réfugiés déclarait dès 1957 que les Juifs étaient éligibles à son statut de protection. La résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU "dit bien qu'il faut protéger les réfugiés juifs et arabes".

"C'est une question de justice, d'égalité et de mémoire", martèle-t-il. Car cette tragédie a profondément transformé le judaïsme mondial : "Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le monde juif était essentiellement ashkénaze. Les Juifs séfarades et mizrahis étaient là depuis toujours."

Cette reconnaissance n'est pas que symbolique : elle rétablit une vérité historique trop longtemps occultée et rappelle qu'un réfugié juif "ne vaut pas moins qu'un réfugié congolais, afghan, burkinabé ou même arabe de Palestine."