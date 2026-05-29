Une fusée Blue Origin explose au décollage lors d’un essai

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé jeudi soir lors d’un essai de mise à feu sur son pas de tir à Cap Canaveral.

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Une vidéo diffusée par la chaîne spécialisée NASASpaceflight montre la fusée allumer ses moteurs avant d’être engloutie par une gigantesque boule de feu. L’incident s’est produit vers 21 heures, heure locale.

Dans un message publié sur X, Blue Origin a indiqué avoir constaté « une anomalie lors de l’essai de mise à feu », précisant que « tout le personnel a été localisé » et qu’aucun blessé n’était à déplorer.

Le fondateur de l’entreprise, Jeff Bezos, a rapidement réagi. « Il est trop tôt pour connaître la cause profonde » de l’incident, a-t-il reconnu, avant d’ajouter : « Une journée très difficile, mais nous reconstruirons ce qui doit l’être et reprendrons les vols. Ça en vaut la peine. »

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Son principal concurrent, Elon Musk, a adressé un message de soutien à l’entreprise rivale : « Désolé de voir cela, j’espère que vous vous remettrez rapidement. »

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Le nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a rappelé que « les vols spatiaux sont impitoyables » et que le développement de nouvelles capacités de lancement lourd demeure « extrêmement difficile ». Il a assuré que la NASA participerait à une enquête approfondie afin de déterminer les causes de l’explosion.

Cet accident constitue un nouveau revers pour Blue Origin. En avril déjà, un dysfonctionnement avait empêché la fusée New Glenn de placer correctement un satellite de communication sur l’orbite prévue, conduisant l’entreprise à ouvrir une enquête technique.