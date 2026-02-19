Une gifle au visage du Conseil de paix : comment le Hamas continue de s'accrocher au pouvoir

Alors que le président américain Donald Trump réunit ce jeudi aux États-Unis son Conseil de paix destiné à préparer une alternative gouvernementale dans la bande de Gaza, le Hamas multiplie sur le terrain les gestes pour affirmer qu’il reste le maître du territoire.

Ces dernières semaines, le mouvement terroriste a procédé à plusieurs nominations au sein de l’administration locale : chefs de départements, vice-ministre de la Santé, cinq gouverneurs et même des enseignants issus de sa branche armée. Parallèlement, il refuse de céder les portefeuilles régaliens de la Sécurité et des Finances et exige des modifications dans la composition du futur comité technocratique censé préparer la transition.

Deux nouveaux candidats à cette instance se trouvent actuellement au Caire, l’un venant de Ramallah, l’autre de Gaza. Parmi eux figure Hosni al-Maghni, que le Hamas souhaite voir chargé du dossier des clans familiaux. Présenté comme proche du mouvement, il s’est opposé à toute tentative de création d’une entité alternative à Gaza et aux milices armées indépendantes. Le signal envoyé est clair : le Hamas entend préserver son contrôle au cœur de la société gazaouie.

De son côté, Donald Trump a déclaré en début de semaine que le maintien de la paix à Gaza passait par le désarmement du Hamas. Il a également annoncé qu’à l’issue des travaux, les États membres devraient s’engager à verser cinq milliards de dollars pour la reconstruction et l’aide humanitaire, ainsi qu’à fournir du personnel pour une force internationale de stabilisation appelée à opérer dans la bande de Gaza.

Israël sera représenté au sein du Conseil par le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar, à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui ne participera pas à la réunion. À Jérusalem, l’invitation avait suscité des hésitations : refuser risquait d’irriter Washington et de réduire l’influence israélienne dans la nouvelle structure, mais accepter signifiait siéger aux côtés de pays comme la Turquie ou le Qatar sur des dossiers touchant directement à la sécurité d’Israël et à l’avenir de Gaza.

Outre les États-Unis et Israël, des dizaines de pays et organisations, dont l’Union européenne, l’Égypte, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, le Qatar et l’Arabie saoudite, doivent participer à cette initiative diplomatique, qui se heurte déjà à la réalité du pouvoir du Hamas sur le terrain.