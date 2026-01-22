Une ONG palestinienne saisit la justice suisse contre le ministre israélien Nir Barkat

Une organisation palestinienne, Al-Haq, qualifiée d’organisation terroriste par Israël, a déposé en Suisse une plainte pénale assortie d’une demande de mandat d’arrêt visant le ministre israélien de l’Économie et de l’Industrie, Nir Barkat. La démarche intervient alors que le ministre se trouve au forum économique de Davos.

Dans sa plainte, l’organisation affirme que Nir Barkat porterait une responsabilité dans des « crimes » qu’elle estime constitutifs de violations du droit international. Ces accusations portent à la fois sur ses fonctions actuelles au sein du gouvernement israélien et sur son précédent mandat de maire de Jérusalem, qu’il a exercé pendant une décennie, période durant laquelle il a soutenu et promu des projets de construction dans la capitale.

Les autorités suisses ont confirmé que le dossier était à l’examen des instances judiciaires compétentes. Le traitement de cette affaire se ferait en coordination avec les autorités officielles israéliennes, selon des sources proches du dossier. À ce stade, aucune décision n’a été annoncée concernant une éventuelle suite judiciaire.

Réagissant à cette initiative, Nir Barkat a rejeté fermement les accusations. « Aucune tentative d’une organisation terroriste se dissimulant derrière le langage des droits de l’homme ne me dissuadera », a-t-il déclaré. Le ministre a souligné être venu à Davos pour une série de rencontres avec des ministres et des dirigeants économiques, dans le but de promouvoir l’économie israélienne.

« Je continuerai à représenter l’État d’Israël la tête haute, partout dans le monde, sans crainte », a-t-il ajouté, dénonçant ce qu’il considère comme une instrumentalisation des mécanismes judiciaires internationaux à des fins politiques.