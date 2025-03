Une otage libérée témoigne de son calvaire à Gaza : "Je me suis retrouvée à moitié nue au sol, entourée de 7 terroristes"

Ilana Gritzewsky, ex-otage enlevée au kibboutz Nir Oz, a partagé son témoignage dans un entretien accordé au "New York Times", poursuivant son combat pour la libération de son compagnon Matan Zangauker et d'autres otages encore détenus à Gaza.

Libérée après 55 jours de captivité il y a environ un an et demi, Ilana, 31 ans, décrit les violences subies pendant son transfert vers la bande de Gaza. Elle raconte avoir perdu connaissance durant le trajet et s'être réveillée à Gaza, "à moitié nue sur le sol, entourée de sept terroristes", terrorisée et vulnérable.

"Je ne peux pas me permettre de penser à ma propre reconstruction pour l'instant, ni pour mon corps, ni pour mon âme", confie-t-elle, expliquant être hantée par une question persistante : "Je vis avec cette interrogation : pourquoi ai-je été libérée et pas eux ? Je n'ai pas de réponse. Mais si je suis dehors, c'est un signe que Dieu voulait que j'élève ma voix pour aider ceux qui sont vivants à retrouver leur liberté et les morts à recevoir une sépulture digne." Dans le cadre de la lutte pour la libération des otages, plusieurs ex-captifs et familles placent leurs espoirs dans le président américain Donald Trump et son administration. Certains, dont Ilana, se sont rendus aux États-Unis pour rencontrer le président et d'autres hauts responsables. Originaire du Mexique, Ilana a immigré en Israël à l'adolescence. Après avoir créé une entreprise de confiseries, elle a rejoint une exploitation de cannabis médical au kibboutz Nir Oz, où elle a rencontré Matan Zangauker. Le couple s'y était installé, appréciant "le calme du kibboutz, avec le café et la cigarette".

Elle a raconté au "New York Times" comment les terroristes du Hamas ont envahi Nir Oz tôt le 7 octobre, passant de maison en maison jusqu'à atteindre la leur. Le couple a sauté par la fenêtre de leur abri sécurisé alors que les terroristes tiraient sur la porte. Ils ont couru dans des directions opposées, et Ilana a perdu de vue Matan. Rapidement capturée, elle a été battue puis placée sur une moto, la tête couverte d'un tissu, et emmenée vers Gaza. Une caméra de surveillance appartenant à un résident de Nir Oz, Eyal Barad, a enregistré ce moment, la montrant sur la moto avec les terroristes, un tissu blanc enroulé autour de sa tête.