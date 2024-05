"Une Palestine libre serait un État de type taliban", déclare Salman Rushdie

Salman Rushdie, l'auteur américano-britannique qui a survécu de justesse à une tentative d'assassinat en 2022 par un islamiste radical, a déclaré dimanche que si un État palestinien était créé aujourd'hui, il s'agirait d'un "État de type taliban" gouverné par le Hamas.

Le romancier d'origine indienne a critiqué les manifestations étudiantes anti-israéliennes, déclarant dans une interview accordée au tabloïd allemand Bild qu'il était "étrange" que des jeunes progressistes soutiennent un "groupe terroriste fasciste" comme le Hamas. Prenant acte de la demande des manifestants de "libérer la Palestine", M. Rushdie explique qu'il soutient depuis longtemps la création d'un État palestinien, mais qu'il a prévenu que celui-ci deviendrait un régime islamiste autoritaire comme l'Afghanistan. "Mais s'il y avait un État palestinien aujourd'hui, il serait dirigé par le Hamas et nous aurions un État de type taliban. Un État satellite de l'Iran. Est-ce là ce que les mouvements progressistes de la gauche occidentale veulent créer ?", a-t-il interrogé. M. Rushdie a déclaré qu'il comprenait les manifestations comme une réaction émotionnelle aux morts palestiniens et que "toute personne normale ne peut qu'être choquée par ce qui se passe à Gaza en ce moment". "C'est normal. Mais quand cela glisse vers l'antisémitisme et parfois même vers le soutien au Hamas, cela devient problématique", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il pensait que les manifestants devraient au moins tenir le groupe terroriste pour responsable de la guerre. "Tout a commencé avec eux", a-t-il déclaré, dans une référence au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre, qui a déclenché la guerre encore en cours.