Une société israélienne soupçonnée d’ingérences électorales en France et à l’étranger

L’entreprise israélienne BlackCore, déjà soupçonnée d’avoir tenté d’influencer les élections municipales françaises de mars dernier, est désormais dans le viseur des autorités pour de possibles opérations similaires dans plusieurs autres pays. Selon le directeur de Viginum, Marc-Antoine Brillant, les méthodes attribuées à la société ne se seraient pas limitées à la France.

Lors d'une intervention publique jeudi, le responsable français a indiqué que BlackCore est également soupçonnée d’avoir mené des opérations d’ingérence numérique en Écosse, lors d’échéances électorales à New York en 2025, ainsi qu’en Angola et au Togo. Selon lui, ces actions reposeraient sur un mode opératoire comparable à celui observé en France.

Le mois dernier, Reuters révélait que les autorités françaises soupçonnaient l’entreprise d’être à l’origine d’une campagne de dénigrement en ligne visant plusieurs candidats de La France insoumise avant les élections municipales de mars. Les personnes ciblées étaient Sébastien Delogu à Marseille, François Piquemal à Toulouse et David Guiraud à Roubaix.

Face à ces soupçons, la justice française a ouvert une enquête portant notamment sur des faits présumés d’espionnage étranger, de fraude électorale par diffusion de fausses informations et de manipulation de l’opinion publique en ligne. Les investigations ont été lancées dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des processus électoraux et les risques d’ingérence numérique.

À ce stade, aucune conclusion officielle n’a été rendue publique concernant la responsabilité de BlackCore dans ces différentes opérations. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur et la nature exacte des activités reprochées à l’entreprise.