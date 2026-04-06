Une trêve de 45 jours en discussion entre les États-Unis et l’Iran, mais peu d’espoir d’accord

Des efforts diplomatiques intensifs sont en cours pour tenter d’instaurer une trêve de 45 jours entre les États-Unis et l’Iran, alors que l’échéance fixée par le président américain Donald Trump approche. Selon des informations rapportées par Axios, des médiateurs issus du Pakistan, de l’Égypte et de la Turquie mènent des discussions pour tenter de parvenir à un accord temporaire, qui pourrait ouvrir la voie à un règlement plus durable du conflit.

Ces négociations sont présentées comme une ultime tentative avant l’expiration de l’ultimatum américain, prolongé jusqu’à 3 heures du matin (heure israélienne) dans la nuit de mardi à mercredi. D’après plusieurs sources américaines, israéliennes et régionales, les chances d’aboutir restent toutefois incertaines, dans un contexte de tensions extrêmes entre les deux pays.

Donald Trump a récemment durci le ton à l’égard de Téhéran, affirmant qu’un accord restait possible à très court terme tout en multipliant les menaces. Sur sa plateforme Truth, il a exhorté l’Iran à rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz, sous peine de "vivre un enfer". Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, il a également averti que l’Iran risquait de perdre l’ensemble de ses infrastructures énergétiques s’il refusait de céder.

Interrogé sur la durée du conflit, le président américain s’est montré confiant, affirmant que la fin des hostilités pourrait être annoncée prochainement. Il a toutefois prévenu que, sans concession iranienne d’ici mardi soir, les conséquences seraient sévères, évoquant la destruction potentielle des installations énergétiques et des infrastructures clés du pays.