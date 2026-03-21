Une vingtaine de pays "prêts à contribuer aux efforts" nécessaires pour la réouverture du détroit d'Ormuz

Une vingtaine de pays, dont les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, se sont déclarés prêts à participer aux efforts visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, fortement perturbé depuis le début de la guerre avec l’Iran. Dans un communiqué commun publié samedi, ces États ont affirmé leur volonté de contribuer à la sécurisation de cette voie stratégique, essentielle pour le commerce mondial de l’énergie.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative du pétrole et du gaz mondiaux, est aujourd’hui de facto bloqué en raison des tensions militaires et des attaques répétées dans la zone. Cette situation suscite une vive inquiétude sur les marchés internationaux, déjà affectés par la hausse des prix de l’énergie.

Les pays signataires ont également condamné les attaques récentes attribuées à l’Iran, visant des navires commerciaux ainsi que des infrastructures pétrolières et gazières. Ils ont appelé à un « moratoire immédiat et global » sur toute action visant des infrastructures civiles, soulignant les risques majeurs pour la stabilité économique mondiale et la sécurité énergétique.

Cette mobilisation internationale reflète une prise de conscience accrue des enjeux liés à la libre circulation maritime dans le Golfe. Elle pourrait ouvrir la voie à une coordination militaire ou logistique destinée à sécuriser les routes commerciales, bien que les modalités concrètes d’une telle intervention restent à préciser.

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, la réouverture du détroit d’Ormuz apparaît comme un enjeu stratégique majeur, au cœur des équilibres économiques et sécuritaires mondiaux.