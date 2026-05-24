Ursula von der Leyen salue les avancées entre Washington et Téhéran

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué les signes de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran, alors que Washington affirme qu’un mémorandum d’entente est « en grande partie négocié » avec Téhéran.

Dans un message publié sur X, Ursula von der Leyen a déclaré accueillir favorablement les avancées vers un accord entre les deux pays. Elle a toutefois insisté sur la nécessité d’un texte solide, capable de réduire réellement les tensions dans la région.

« Je salue les progrès vers un accord entre les États-Unis et l’Iran. Nous avons besoin d’un accord qui désamorce véritablement le conflit, rouvre le détroit d’Ormuz et garantisse une pleine liberté de navigation sans péage », a-t-elle écrit.

La dirigeante européenne a également rappelé la ligne rouge de l’Union européenne sur le dossier nucléaire iranien : « L’Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire. »

Cette prise de position intervient après les déclarations de Donald Trump, qui a affirmé que les États-Unis et l’Iran avaient « largement négocié » un accord, encore soumis à finalisation. Le président américain a indiqué que le texte inclurait notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, voie maritime stratégique pour le commerce mondial et l’approvisionnement énergétique.

Le dossier est suivi de près en Europe, où la fermeture ou la restriction du passage dans le détroit d’Ormuz pourrait avoir des conséquences majeures sur les prix de l’énergie et la stabilité économique. Pour Bruxelles, un accord ne doit donc pas seulement mettre fin aux combats, mais aussi garantir la sécurité maritime et empêcher une nouvelle escalade régionale.

Les discussions restent toutefois sensibles. Plusieurs points majeurs, dont le programme nucléaire iranien, le stock d’uranium enrichi et les garanties de sécurité, doivent encore être clarifiés.