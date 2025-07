Vague de reconnaissance de l'État palestinien : l'Allemagne rejoint le mouvement européen

Articles recommandés -

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul, a appelé jeudi à entamer "immédiatement" le processus de reconnaissance d'un État palestinien, rejoignant ainsi la France et la Grande-Bretagne qui ont annoncé cette semaine leur intention de reconnaître un État palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre.

Cette déclaration intervient alors que Wadephul doit arriver ce jeudi en Israël où une rencontre avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou est prévue. Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réagi vivement sur X : "80 ans après la Shoah, l'Allemagne recommence à soutenir le nazisme".

La Suède durcit le ton

Parallèlement, la Suède a appelé l'Union européenne à geler l'accord commercial avec Israël pour faire pression sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. "Nous voyons que la situation a continué à se dégrader en juillet", a déclaré la ministre des Affaires étrangères Maria Malmer Stenergard. "Utiliser la faim des civils comme arme de guerre constitue un crime de guerre."

Elle a souligné qu'un accord du 10 juillet entre l'UE et Israël exigeait l'acheminement immédiat d'aide d'urgence à Gaza, mais qu'"on ne peut constater qu'Israël respecte ses engagements".

Familles d'otages divisées

Sur Sky News, plusieurs familles d'otages britanniques ont salué ces initiatives de reconnaissance, estimant qu'un cessez-le-feu "obligerait la libération de tous les otages". Cependant, d'autres familles et une partie de la communauté juive britannique ont exprimé leur colère face à une éventuelle reconnaissance avant la libération de tous les otages.

L'avocat Adam Wagner, représentant certaines familles, a insisté : "Notre position reste que tous les otages doivent être libérés avant tout autre démarche."

Mobilisation internationale

Lors d'une conférence initiée par la France et l'Arabie saoudite au siège de l'ONU, dix pays supplémentaires ont appelé à reconnaître un État palestinien en septembre : Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Finlande, Luxembourg, Malte, Portugal et Saint-Marin, rejoignant l'Espagne, l'Irlande et la Norvège.

Cependant, plusieurs pays européens ont refusé de signer cette déclaration avec seulement 48 heures de préavis. Des nations asiatiques comme le Japon, Singapour et la Corée du Sud soutiennent la solution à deux États mais demandent plus de temps pour examiner la proposition.