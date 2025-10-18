Vers une nouvelle rencontre Trump–Kim ? Washington explore l’idée d’un sommet en Asie

Selon CNN, l’administration américaine étudie discrètement la possibilité d’une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors du prochain voyage présidentiel en Asie, prévu le mois prochain.

Aucun plan logistique concret n’a encore été établi, et aucune communication officielle n’a eu lieu entre Washington et Pyongyang, ont précisé plusieurs sources citées par la chaîne.

La Maison-Blanche concentre actuellement ses efforts sur l’organisation d’un sommet avec le président chinois Xi Jinping, dans un contexte de tensions commerciales accrues. Mais Trump a manifesté, en privé comme en public, son intérêt pour une reprise de contact avec Kim, estimant que cela pourrait « améliorer les relations ».

Le projet aurait été ravivé après la visite à Washington du président sud-coréen Lee Jae Myung, qui a suggéré que le sommet de l’APEC en Corée du Sud pourrait offrir un cadre propice à une rencontre. De son côté, Kim Jong Un s’est récemment dit ouvert à un dialogue, à condition que les États-Unis abandonnent leur « obsession de la dénucléarisation ». Toutefois, contrairement à 2019 — lorsque Trump était devenu le premier président américain à franchir la frontière nord-coréenne lors d’une rencontre impromptue au DMZ —, aucune équipe de sécurité américaine n’a pour l’instant inspecté la zone de Panmunjom, ce qui laisse penser qu’un sommet de ce type n’est pas encore à l’ordre du jour. Les experts cités par CNN estiment qu’une telle initiative pourrait marquer un tournant symbolique dans la diplomatie asiatique de Trump, mais soulignent qu’elle reste hautement incertaine.