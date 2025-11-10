Visite historique d'al-Sharaa à Washington : vers un accord avec Israël ?

Le président syrien Ahmed al-Sharaa effectue ce lundi une visite historique à la Maison Blanche, marquant un tournant majeur dans les relations syro-américaines. Accompagné de son ministre des Affaires étrangères, il a participé à une réception avec les dirigeants de la communauté syrienne de Washington, en présence de l'envoyé spécial américain pour la Syrie et le Liban, Tom Barrack.

Al-Sharaa et le président Donald Trump doivent aborder plusieurs dossiers cruciaux, notamment un futur accord de sécurité avec Israël et l'établissement d'une base militaire américaine à Damas. Cette rencontre intervient après le retrait d'al-Sharaa de la liste américaine des terroristes et la levée des sanctions onusiennes le visant.

Lors de la réception, le ministre des Affaires étrangères syrien, Asaad al-Shaibani, a souligné la transformation diplomatique du pays depuis la chute du régime Assad : "Nous étions un pays marginal, aujourd'hui nous nous exprimons à Washington, bientôt nous serons en Chine. Nous avons établi de nouvelles relations avec tous les pays."

Le Département d'État américain a approuvé l'incorporation de 3 500 combattants djihadistes dans l'armée syrienne et retiré Hayat Tahrir al-Sham, l'organisation fondée par al-Sharaa et anciennement affiliée à al-Qaïda, de sa liste des organisations terroristes.

Face aux opérations menées par la Syrie contre les cellules de Daech, Donald Trump a salué cette coopération : "Al-Sharaa fait du très bon travail contre Daech et rejoint la coalition contre cette organisation terroriste", a déclaré le président américain, soulignant son souhait de voir la Syrie intégrer pleinement l'effort mondial contre le groupe État islamique.