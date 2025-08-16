Vladimir Poutine pose ses conditions à Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine

Articles recommandés -

La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, vendredi sur la base aérienne d’Alaska, continue de faire réagir à travers le monde. Selon des révélations publiées samedi par le Financial Times, le président russe aurait posé une exigence centrale : le retrait de l’Ukraine de la région de Donetsk, en échange de son accord pour mettre fin aux hostilités. Poutine aurait précisé à son homologue américain qu’il accepterait de « geler » ses revendications sur les autres zones de l’Est ukrainien, si ses demandes essentielles étaient satisfaites.

Le quotidien britannique affirme que Donald Trump a immédiatement transmis ce message au président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi qu’aux dirigeants européens, les exhortant à cesser leurs efforts en faveur d’un simple cessez-le-feu avec Moscou. Dans la foulée, le Wall Street Journal a rapporté que le président américain s’était dit « plus disposé que jamais » à fournir des garanties de sécurité directes à l’Ukraine, un élément clé exigé de longue date par Kiev.

De son côté, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré à la chaîne N-TV qu’« un accord de paix global pourrait être préférable à une trêve, à condition qu’il soit conclu rapidement ». Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky a annoncé qu’il se rendrait lundi à Washington pour rencontrer Donald Trump à la Maison-Blanche. Plusieurs dirigeants européens ont également été conviés à participer à cette réunion, présentée comme cruciale pour l’avenir du conflit. Cette séquence diplomatique intense reflète la pression croissante pour trouver une issue politique à une guerre qui dure depuis février 2022, au prix de centaines de milliers de vies.