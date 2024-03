"Vous êtes la prochaine" : une lettre de menaces cible l'ambassadrice israélienne en Irlande

Une lettre de menaces accompagnée d'un paquet de poudre blanche ont été envoyés la semaine dernière à l'ambassadrice d'Israël en Irlande, Dana Ehrlich, a rapporté vendredi soir Ynet.

Des informations parues dans les médias irlandais, publiées ce vendredi, indiquent que le paquet de poudre avait été envoyé pour effectuer "un test" et qu'il s'agissait en réalité de sucre. La lettre de menaces était accompagnée de photos de cadavres assassinés le 7 octobre, et à côté - une photo de l'ambassadrice avec écrit au dessus "Vous êtes la prochaine dans la liste". Sur la lettre, figuraient non seulement des photos des personnes assassinées, mais également le symbole des « Brigades Ezz ad-Din al-Qassam », la branche militaire du Hamas. La police de Dublin a ouvert une enquête sur l’incident survenu jeudi dernier et, selon Mme Ehrlich, Israël étudie également la question. "L'augmentation des menaces et des messages ne nous dissuadera pas et ne nous fera pas taire", a-t-elle déclaré.

Depuis le début de la guerre, l’Irlande est considérée comme l’un des pays les plus hostiles à Israël. L'ambassadrice Ehrlich avait accusé une certaine frange de la population d'avoir une vision unilatérale du conflit au Moyen-Orient, qui présente Israël comme le « seul méchant » contre les Palestiniens. "L'Irlande présente la guerre de façon très unilatérale qui présente Israël comme le seul méchant et ne montre aucune responsabilité du Hamas", a-t-elle affirmé lors d'une interview à un radiodiffuseur irlandais. L'ambassadrice avait également soutenu que la réponse d'Israël n'était pas disproportionnée et a insisté sur le fait que les opérations dans la bande de Gaza « répondent aux exigences du droit international et du droit humanitaire ». Mme Ehrlich a souligné que le Hamas devrait être éliminé de la même manière qu’Al-Qaïda l'a été.