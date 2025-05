"Vous paierez les conséquences de votre soutien aux Houthis", menace Pete Hegseth s'adressant à l'Iran

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a publié mercredi un message sur X mettant l'Iran en garde contre son soutien continu aux terroristes houthis du Yémen. "Message à l'IRAN : nous voyons votre soutien léthal aux Houthis. Nous savons exactement ce que vous faites. Vous savez très bien de quoi l'armée américaine est capable et vous avez été prévenus. Vous en paierez les conséquences au moment et à l'endroit que nous aurons choisis", a-t-il écrit.

L'Iran a nié les accusations selon lesquelles il aurait fourni aux rebelles houthis des capacités balistiques, même après que la marine américaine a saisi une cargaison d'armes iraniennes destinées aux rebelles houthis au Yémen.

https://x.com/i/web/status/1917741093392707886 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette menace intervient dans le contexte de la campagne militaire lancée en mars par l'armée américaine contre les Houthis. "Les frappes de l'USCENTCOM ont touché plus de 1 000 cibles, éliminant des combattants et des dirigeants houthis et dégradant leurs capacités", a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, indiquant les résultats des frappes américaines depuis le début des opérations.

Le président américain, Donald Trump, a récemment déclaré que les Houthis seraient "complètement anéantis", précisant que le fait qu'ils soient soutenus par l'Iran ne l'arrêterait pas. Il a ensuite indiqué que même si les Houthis voulaient désormais la paix pour stopper les bombardements américains, il a néanmoins assuré que ces frappes se poursuivraient pendant très longtemps.