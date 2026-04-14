Washington accueille des pourparlers historiques entre Israël et le Liban sur fond de fortes divergences

Une rencontre inédite s’est ouverte à Washington entre des représentants israéliens et libanais, marquant le plus haut niveau d’échanges directs entre les deux pays depuis des décennies. Sous médiation américaine, cette réunion réunit notamment le secrétaire d’État Marco Rubio, aux côtés des ambassadeurs Yechiel Leiter et Nada Hamadeh Moawad.

Si la portée symbolique de cette rencontre est majeure, les premiers signes traduisent déjà la prudence des protagonistes : les deux ambassadeurs ont évité toute poignée de main publique avant d’entrer en séance, illustrant la fragilité du processus. Les discussions, menées à huis clos, visent à aborder deux dossiers centraux : un éventuel accord de paix et la question sensible du désarmement du Hezbollah.

Les objectifs des deux camps apparaissent toutefois difficilement conciliables. Israël souhaite inscrire ces pourparlers dans une perspective stratégique de long terme, avec pour priorité la neutralisation du Hezbollah, considéré comme une menace majeure à sa sécurité. De son côté, le Liban entend avant tout obtenir un cessez-le-feu immédiat, dans un contexte de tensions et d’affrontements persistants au sud du pays.

Ce décalage nourrit un scepticisme palpable quant aux résultats concrets de cette rencontre. Plusieurs sources impliquées dans l’organisation des discussions évoquent des attentes limitées, soulignant que les conditions politiques et sécuritaires restent loin d’un terrain d’entente.

Ces pourparlers s’inscrivent néanmoins dans une dynamique diplomatique plus large, encouragée par Washington, qui cherche à contenir l’escalade régionale et à ouvrir une voie de désescalade durable.

Entre geste diplomatique historique et réalités géopolitiques complexes, cette réunion pourrait ainsi poser les bases d’un dialogue encore embryonnaire, dont l’issue demeure hautement incertaine.