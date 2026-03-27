Washington accuse Israël de chercher à affaiblir J.D. Vance en pleine crise avec l’Iran

Le vice-président américain J.D. Vance se retrouve au cœur de tensions diplomatiques croissantes après un échange téléphonique tendu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sur fond de guerre avec l’Iran. Selon Axios, la conversation, survenue plus tôt dans la semaine, a été marquée par des reproches directs de Vance concernant l’optimisme jugé excessif de Netanyahou quant à l’évolution du conflit.

D’après un responsable américain cité par Axios, le vice-président aurait critiqué les évaluations israéliennes évoquant un changement de régime rapide à Téhéran. « Avant la guerre, Bibi avait présenté cela au président comme une opération facile », affirme cette source, ajoutant que Vance s’est montré « lucide » face à ces projections.

Dans la foulée de cet échange, un autre responsable américain accuse Israël de chercher à affaiblir politiquement J.D. Vance, alors que ce dernier joue un rôle central dans les efforts de négociation d’un cessez-le-feu avec la République islamique. Connu pour son opposition aux guerres prolongées, le vice-président participe aux discussions aux côtés des négociateurs américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Selon la même source, Israël serait à l’origine de fuites suggérant que l’Iran privilégierait Vance comme interlocuteur, le considérant plus disposé à conclure un accord. « C’est une opération israélienne contre J.D. », affirme ce responsable. Toutefois, Axios précise qu’aucune preuve ne vient étayer l’existence d’une telle manœuvre.

Malgré ces tensions, certains responsables américains estiment que Vance reste l’interlocuteur le plus à même d’aboutir à un accord. « Si les Iraniens ne parviennent pas à s’entendre avec lui, il n’y aura pas d’accord », confie un haut responsable cité par le média.

Dans un contexte diplomatique fragile, ces frictions illustrent les divergences d’approche entre Washington et Jérusalem, alors que les efforts pour mettre fin au conflit se poursuivent en coulisses.