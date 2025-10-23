Washington affirme que les projets de loi sur l'annexion de la Judée-Samarie fragilisent le cessez-le-feu

Juste avant d'embarquer pour Israël où il doit arriver jeudi après-midi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a mis en garde contre les conséquences du vote parlementaire israélien sur l'annexion de la Judée-Samarie, affirmant qu'il pourrait mettre en péril l'accord de cessez-le-feu à Gaza. "Le président Trump a déjà clairement indiqué que nous ne soutenions pas de telles initiatives pour l'instant", a-t-il déclaré aux journalistes mercredi soir.

La Knesset a adopté mercredi en lecture préliminaire deux projets de loi : l'un portant sur l'annexion de toute la Judée-Samarie, l'autre sur celle uniquement de l'implantation de Maale Adumim. Fait notable, le vote a reçu le soutien de plusieurs députés de l'opposition, le tout en pleine visite dans le pays du vice-président américain J.D. Vance.

Marco Rubio sera en Israël jusqu'à samedi pour rencontrer Benjamin Netanyahou et d'autres hauts responsables israéliens, dans le cadre des efforts américains pour consolider l'accord de Gaza. "Il est particulièrement important que dans les prochaines semaines le cessez-le-feu soit respecté", a souligné le secrétaire d'État, qui prévoit d'annoncer la nomination d'un haut représentant permanent du Département d'État chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord.

J.D. Vance se rendra pour sa part ce jeudi matin à la Kirya de Tel-Aviv pour rencontrer le ministre de la Défense Israel Katz et le chef d'état-major Eyal Zamir, où il recevra un briefing sécuritaire sur la situation à Gaza.

Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte où l'administration Trump vise à privilégier la préservation du fragile accord avec le Hamas, notamment en évitant de froisser ses partenaires arabes de la région par un soutien quelconque à l'application de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné les deux propositions de loi visant à appliquer la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Dans un communiqué, le ministère a qualifié ces lois de tentative de "légitimation de la souveraineté israélienne sur des colonies illégales" et a rejeté "toutes les violations coloniales et expansionnistes perpétrées par les autorités d'occupation israéliennes".

"Le Royaume réitère son soutien au droit inhérent et historique du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales pertinentes", ajoute le communiqué.