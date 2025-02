Washington annonce une vente d'armes à Israël pour plus de 7 milliards de dollars

Les États-Unis ont donné leur feu vert vendredi à une importante vente d'armements à Israël, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars. Cette décision majeure intervient alors que l'État hébreu poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Le contrat, validé par le département d'État et notifié au Congrès américain, prévoit la livraison de bombes, kits de guidage et fusées pour 6,75 milliards de dollars, ainsi que des missiles Hellfire pour 660 millions de dollars. Selon l'Agence américaine de coopération en matière de défense (DSCA), ces équipements visent à "renforcer la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures".

Ce soutien militaire massif est annoncé dans le sillage de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Le Premier ministre israélien s'est notamment entretenu avec Donald Trump, qui s'est engagé à lever les restrictions sur la livraison de bombes de 900 kg. Cette promesse marque une rupture avec la politique de Joe Biden, qui avait suspendu ces livraisons, craignant une "grande tragédie humaine".