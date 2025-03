Washington approuve une vente d'armes de 3 milliards de dollars à Israël, incluant des bombes lourdes et des bulldozers blindés

Le Département d'État américain a informé le Congrès de son intention de vendre près de 3 milliards de dollars d'armement à Israël, comprenant des milliers de bombes et des bulldozers blindés d'une valeur de 295 millions de dollars.

Selon les informations communiquées par le Département d'État, trois contrats de vente distincts ont été soumis à l'approbation du Congrès.

Le premier contrat, évalué à 2,04 milliards de dollars, concerne la livraison de 35 529 bombes lourdes MK 84 ou BLU-117, ainsi que 4 000 ogives pénétrantes I-2000. Les livraisons sont prévues pour l'année prochaine. Le deuxième contrat, d'un montant de 675,7 millions de dollars, porte sur 201 bombes MK 83 de 1 000 livres, 4 799 bombes BLU-110A/B de 1 000 livres, et 5 000 kits de guidage JDAM. Ces équipements devraient être livrés en 2028. Enfin, le troisième contrat, estimé à 295 millions de dollars, comprend des bulldozers Caterpillar D9 et leurs équipements associés. Les livraisons de ces engins, utilisés par l'armée israélienne, devraient débuter en 2027. Dans un communiqué, l'Agence américaine de coopération pour la sécurité et la défense a déclaré que ces ventes proposées "amélioreront la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures, renforceront sa défense nationale et serviront de dissuasion face aux menaces régionales."