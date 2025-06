Washington envisage d'allouer 500 millions de dollars d'aide à Gaza via une organisation

Selon Reuters, le département d'État américain étudie l'attribution de 500 millions de dollars à la nouvelle Fondation humanitaire de Gaza (GHF).

Cette aide, financée par l'USAID qui sera intégrée au département d'État, rencontre des désaccords parmi les responsables américains préoccupés par les fusillades de Palestiniens près des sites de distribution et par la compétence de la GHF, selon deux sources anonymes.

Le projet est défendu par Ken Jackson, administrateur adjoint par intérim de l'USAID, qui supervise le démantèlement de l'agence. Israël aurait demandé ces fonds pour financer les opérations de la GHF pendant 180 jours.

Préoccupations opérationnelles

Certains responsables américains s'inquiètent du surpeuplement affectant les centres de distribution gérés par les contractants de la GHF et des violences environnantes. Ces responsables souhaitent impliquer des organisations non gouvernementales établies et expérimentées dans les opérations d'aide à Gaza, une position qu'Israël devrait probablement rejeter. Cette proposition intervient alors que la distribution d'aide humanitaire à Gaza demeure semée d'embûches, avec des incidents récurrents de surpopulation forçant la fermeture anticipée des sites de distribution. La GHF a déjà distribué près de 9 millions de repas depuis le début de ses opérations.

L'implication financière américaine dans cette fondation soulève des questions sur la coordination internationale de l'aide humanitaire à Gaza et sur l'efficacité des mécanismes de distribution actuels face aux défis sécuritaires et logistiques considérables.