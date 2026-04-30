Washington envisage de déployer un missile hypersonique contre l’Iran

Le commandement central américain (CENTCOM) a demandé l’envoi au Moyen-Orient du missile hypersonique « Dark Eagle », un système de nouvelle génération destiné à frapper des cibles stratégiques en profondeur en Iran, rapporte Bloomberg. L’objectif : neutraliser les lanceurs de missiles balistiques iraniens, souvent mobiles et difficiles à localiser, qui continuent de menacer les forces américaines et leurs alliés dans la région.

Si cette demande était approuvée par le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, ce serait la première fois que les États-Unis déploieraient ce type d’armement en conditions opérationnelles. Le programme « Dark Eagle », encore en phase de finalisation, souffre en effet d'un retard important et n’a pas encore été officiellement déclaré pleinement opérationnel, contrairement aux systèmes hypersoniques déjà déployés par la Russie et la Chine.

Selon des responsables de la défense, ce missile présente un avantage décisif : sa vitesse extrême lui permettrait de frapper une cible en quelques minutes seulement après son lancement, réduisant considérablement la capacité de l’Iran à déplacer ses lanceurs pour les mettre à l’abri. Une capacité jugée essentielle dans un contexte de tensions croissantes et de guerre larvée.

Malgré des tests récents jugés concluants, certaines voix au Pentagone expriment des réserves quant à l’utilisation d’un système encore en cours d’évaluation complète. D’autres, au contraire, estiment que le contexte actuel constitue une opportunité stratégique pour tester ces capacités en situation réelle, tout en envoyant un signal dissuasif fort à Téhéran.

Cette possible décision intervient à un moment particulièrement sensible. Alors que le blocus naval américain se poursuit et que la pression économique sur l’Iran s’intensifie, plusieurs analyses anticipent une escalade des attaques de missiles iraniennes pour tenter de briser l’impasse actuelle.

Le déploiement du « Dark Eagle » marquerait ainsi une nouvelle étape dans la confrontation indirecte entre Washington et Téhéran, avec des implications potentiellement majeures pour l’équilibre sécuritaire régional.