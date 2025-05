Washington envisage de retirer la Syrie de sa liste des États sponsors du terrorisme

L'administration Trump projette de retirer la Syrie de la liste américaine des États sponsors du terrorisme, selon le quotidien qatari Al-Araby Al-Jadeed publié jeudi. Une source informée à Washington a indiqué au journal que l'administration américaine examine actuellement cette question et devrait prendre des mesures concrètes pour supprimer définitivement la Syrie de cette liste. Cette démarche constitue une étape supplémentaire dans le processus de levée totale des sanctions imposées à Damas.

Les États-Unis avaient inscrit la Syrie sur cette liste en 1979. Y figurent également l'Iran depuis 1984, la Corée du Nord depuis 2017 et Cuba. En début de semaine, le département du Trésor américain a commencé à annuler plusieurs sanctions imposées à la Syrie en 2011 lors du déclenchement de la guerre civile sous le régime de Bachar al-Assad. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'objectif de cette levée était d'"encourager de nouveaux investissements en Syrie", soulignant que "la Syrie doit continuer d'agir pour devenir un État stable".

Parmi les personnalités et entités dont les sanctions ont été levées figurent le président syrien Ahmed al-Charaa, le ministre de l'Intérieur Anas al-Khatab, la Banque centrale syrienne et l'ensemble des banques privées, la compagnie aérienne syrienne, les entreprises pétrolières et gazières, les ports de Lattaquié et Tartous, ainsi que l'autorité de radiodiffusion publique. Lors de sa visite au Moyen-Orient le mois dernier, le président Trump avait annoncé avoir ordonné la suppression de toutes les sanctions imposées à la Syrie, déclarant : "J'ai pris les premières mesures pour normaliser les relations avec la Syrie après plus d'une décennie. Les sanctions contre la Syrie étaient nécessaires, mais aujourd'hui c'est leur moment de briller."