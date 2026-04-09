Washington envisage des sanctions contre certains pays de l’OTAN accusés de défaillance

Au lendemain de la déclaration d'un cessez-le-feu provisoire avec l’Iran, le président américain Donald Trump a lancé une attaque frontale contre l’OTAN, accusant l’alliance d’avoir failli à ses obligations au moment critique. Dans une série de déclarations publiques, il a mis en doute la fiabilité du partenariat transatlantique et évoqué la possibilité d’un tournant stratégique majeur dans la politique américaine.

« L’OTAN n’était pas là quand nous avions besoin d’elle », a-t-il affirmé, dénonçant l’absence de soutien européen durant le conflit, notamment pour sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz. Le président a également ravivé les tensions autour du Groenland - territoire danois qu'il a, à plusieurs reprises, menacé de prendre - critiquant sa gestion par les Européens.

Selon plusieurs informations, Washington envisagerait des sanctions contre certains pays de l'Alliance après leur attitude de non-coopération lors des hostilités. Parmi les options étudiées figurent le redéploiement de forces militaires vers des pays plus alignés sur Washington, voire la fermeture de certaines bases en Europe.

La porte-parole de la maison Blanche, Karoline Leavitt, a repris les accusations présidentielles en estimant que les alliés avaient « échoué à l’épreuve » et « tourné le dos au peuple américain » malgré le rôle central des États-Unis dans le financement de l’alliance. Elle a confirmé que la question d’un éventuel retrait américain de l’OTAN était actuellement à l’étude.

Dans ce contexte tendu, une rencontre entre Donald Trump et le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, s’est tenue à Washington. À l’issue de cet échange, ce dernier a reconnu la « déception » du président américain, tout en appelant à nuancer les critiques. Il a souligné que plusieurs pays européens avaient apporté un soutien logistique significatif, notamment via des bases et des opérations de transport aérien.

S’il a admis que certains États membres n’avaient pas respecté leurs engagements, le chef de l’OTAN a insisté sur la complexité de la situation. Il a également salué la politique américaine vis-à-vis de l’Iran, estimant que les récentes actions avaient contribué à renforcer la sécurité internationale.

La porte-parole de l’OTAN a déclaré que le secrétaire général de l’Alliance avait rencontré le président des États-Unis à la Maison Blanche, où ils ont eu une « discussion franche » sur un large éventail de questions liées à leur sécurité commune, y compris dans le contexte des tensions avec l’Iran.

Elle a ajouté que le secrétaire général avait souligné l’importance pour les alliés de continuer à intensifier leurs efforts afin de garantir une alliance plus forte et plus équitable.

Donald Trump a d’ores et déjà qualifié l’attitude de l’OTAN durant le conflit de « tache indélébile », laissant présager une période d’incertitude pour l’avenir de l’alliance.