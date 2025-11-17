Washington envisagerait de reconstruire Gaza avant même le désarmement du Hamas

Les États-Unis pourraient modifier profondément la logique de l’accord de cessez-le-feu à Gaza. Selon un responsable israélien cité par CNN, Washington étudie désormais l’hypothèse de lancer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza, sans attendre la mise en œuvre du désarmement du Hamas, pourtant prévu comme préalable dans les engagements signés.

Cette option reflète les inquiétudes de l’administration Trump, déjà soulignées par Politico, quant au risque d’effondrement de la trêve en raison des obstacles opérationnels accumulés. Lors d’une réunion à Kiryat Gat, des documents internes intitulés « Le travail difficile commence maintenant » ont détaillé les difficultés : incertitudes sur la capacité de la future force internationale de stabilisation à opérer dans Gaza, défis logistiques, et nécessité d’un soutien international durable au futur organisme palestinien chargé de l’administration civile.

Selon ces analyses, les forces de sécurité locales pourraient nécessiter financement et assistance pendant plusieurs décennies, une perspective qui pèse lourd sur la mise en œuvre du plan.

En parallèle, des sources israéliennes citées par Al-Arabiya révèlent que l’armée prépare un plan d’urgence en cas d’effondrement du cessez-le-feu, les discussions sur la phase B du plan restant bloquées. Les désaccords persistent notamment sur la composition de la force multinationale censée assurer la transition, tandis que la question centrale du désarmement du Hamas demeure totalement non tranchée.

Cette évolution américaine, si elle se confirme, constituerait un tournant majeur, susceptible de provoquer de vives tensions avec Israël, pour qui le désarmement reste la condition absolue à toute reconstruction durable.