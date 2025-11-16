Washington envisagerait de repousser le désarmement du Hamas pour accélérer la reconstruction de Gaza

Les discussions sur l’avenir de Gaza se retrouvent à nouveau dans l’impasse, alors que l’administration Trump envisagerait d’adapter son plan de paix afin de contourner l’étape pourtant centrale du désarmement du Hamas. Selon un reportage diffusé samedi sur la chaîne israélienne Channel 13, la Maison-Blanche réfléchirait à suspendre temporairement la création d’une force internationale chargée de neutraliser le mouvement terroriste, afin de lancer plus rapidement la reconstruction du territoire gazaoui.

Depuis début octobre, un cessez-le-feu fragile est en vigueur, mais les pourparlers sur les phases suivantes achoppent sur la question clé de la démilitarisation du Hamas et du futur mode de gouvernance du territoire. L’absence de pays prêts à s’engager dans une mission de désarmement complique considérablement les plans américains. Un responsable israélien affirme que Washington propose désormais des "solutions intermédiaires" jugées inacceptables par Jérusalem. Selon lui, le Hamas profite de l’immobilisme actuel pour se renforcer.

Pour Israël, la ligne rouge reste claire : aucune reconstruction ne pourra commencer tant que le groupe terroriste conservera ses capacités militaires. Cette exigence figure d’ailleurs dans le plan en 20 points présenté par Donald Trump, que Benjamin Netanyahou avait publiquement soutenu en septembre.

Les États-Unis tentent désormais de faire adopter une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU, dont le texte, révélé récemment, inclut la création d’une Force internationale de stabilisation jusqu’en 2027. Plusieurs pays ont fait part de leur disponibilité pour y participer, mais exigent un mandat formel des Nations unies. Israël, anticipant une adoption du texte, aurait commencé à se préparer à l’arrivée de milliers de soldats étrangers. Mais la plupart des États prêts à contribuer se disent réticents à assurer eux-mêmes un désarmement forcé du Hamas, préférant un rôle d’observation ou de maintien de la paix.

Vendredi, les États-Unis ont obtenu le soutien de plusieurs puissances régionales, dont l’Égypte, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie, l’Indonésie et le Pakistan, à la résolution, laquelle mentionne aussi une voie vers l’autodétermination palestinienne.

Moscou, en revanche, pousse une approche concurrente. La Russie a distribué son propre projet de résolution, qui ne prévoit ni mandat immédiat pour une force internationale ni mention du président Trump. Le texte se contente de demander une étude de faisabilité.

À la veille du vote crucial, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou se sont entretenus par téléphone, signe que la bataille diplomatique autour de Gaza se joue désormais aussi entre grandes puissances.