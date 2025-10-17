Washington et Riyad discutent d’un pacte de défense sur le modèle de l’accord américano-qatari

Selon le Financial Times, Washington et Riyad discutent actuellement d’un accord de défense stratégique que les deux pays espèrent conclure lors de la visite du prince héritier Mohammed ben Salmane à la Maison-Blanche le mois prochain.

Un haut responsable américain cité par le quotidien britannique a indiqué que des « discussions étaient en cours pour signer quelque chose lors de cette visite », même si les détails restent à définir.

L’accord envisagé serait similaire au pacte conclu récemment avec le Qatar, par lequel les États-Unis s’engagent à considérer toute attaque armée contre Doha comme une menace directe contre eux-mêmes.

Cette perspective intervient dans un contexte tendu : le pacte américano-qatari avait été signé après une frappe israélienne à Doha ayant visé des dirigeants du Hamas, sans succès, mais causé la mort de plusieurs membres subalternes du mouvement et d’un garde qatari. Le Département d’État américain a qualifié la coopération militaire avec Riyad de « pilier de la stratégie régionale » de Washington, tout en refusant de commenter les détails de l’accord. Depuis des années, l’Arabie saoudite cherche des garanties de défense similaires à celles obtenues par le Qatar, dans le cadre des efforts américains pour favoriser la normalisation entre Riyad et Israël.