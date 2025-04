Washington et Riyad se rapprochent d'un accord nucléaire civil, sans lien avec Israël

Les États-Unis et l'Arabie saoudite s'apprêtent à franchir une étape décisive dans leur coopération énergétique. Selon Chris Wright, secrétaire américain à l'Énergie, les deux pays signeront prochainement un accord préliminaire concernant le développement d'un programme nucléaire civil saoudien, a rapporté l'agence Reuters.

En visite à Riyad, sa première en tant que secrétaire dans le cadre d'une tournée des États du Golfe producteurs d'énergie, Wright a annoncé que les deux nations étaient "sur la bonne voie" pour parvenir à un partenariat dans ce domaine sensible. Cette déclaration intervient après sa rencontre avec le ministre saoudien de l'Énergie, le prince Abdulaziz ben Salmane.

Contrairement aux ambitions de l'administration Biden, qui cherchait à lier un tel accord à une normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, l'arrangement actuel semble se concentrer uniquement sur la coopération énergétique. Wright a précisé que des détails supplémentaires concernant ce mémorandum seraient dévoilés plus tard dans l'année. "Pour un partenariat américain dans le domaine nucléaire ici, il y aura définitivement un accord de type 123... Il existe de nombreuses façons de structurer un accord qui répondra aux objectifs saoudiens et américains", a-t-il expliqué.

Le fameux "accord 123", référence à la section 123 de la loi américaine sur l'énergie atomique de 1954, constitue un prérequis légal permettant au gouvernement américain et aux entreprises américaines de collaborer avec des entités saoudiennes pour développer une industrie nucléaire civile.

Le principal point d'achoppement demeure les critères de non-prolifération. Selon Wright, les autorités saoudiennes n'ont pas encore accepté les exigences prévues par la loi américaine. Ces négociations s'avèrent particulièrement délicates car l'Arabie saoudite a jusqu'à présent refusé de renoncer à la possibilité d'enrichir de l'uranium ou de retraiter du combustible usé – deux voies potentielles vers l'arme nucléaire.

Cette dimension est d'autant plus préoccupante que le prince héritier Mohammed ben Salmane a plusieurs fois affirmé que si l'Iran développait une arme nucléaire, l'Arabie saoudite ferait de même – une position qui alimente les inquiétudes parmi les défenseurs du contrôle des armements et certains législateurs américains.