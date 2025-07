Washington exige de ses alliés des garanties en cas de guerre pour Taïwan

Articles recommandés -

Le Pentagone fait pression sur le Japon et l'Australie pour qu'ils précisent clairement quel rôle ils joueraient en cas de guerre entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan, une démarche qui a frustré les deux alliés américains les plus importants dans la région Indo-Pacifique.

Elbridge Colby, sous-secrétaire à la Défense chargé de la politique, a abordé cette question lors de réunions avec des responsables japonais et australiens ces derniers mois, selon cinq sources proches des discussions. Cette initiative s'inscrit dans ses efforts pour convaincre les alliés américains de la région de renforcer la dissuasion et de se préparer à un conflit potentiel autour de Taïwan.

Un responsable américain de la Défense a refusé de commenter cette demande spécifique concernant Taïwan, mais a souligné que le "thème central" des discussions de Colby avec les alliés était "d'intensifier et d'accélérer les efforts pour renforcer la dissuasion de manière équilibrée et équitable".

Ces pourparlers incluent des efforts pour persuader les alliés d'augmenter leurs dépenses de défense face aux préoccupations croissantes concernant la menace chinoise sur Taïwan. Cependant, la demande d'engagements liés à une guerre autour de l'île constitue une nouvelle exigence de la part des États-Unis.