Washington lève toutes les sanctions contre la Syrie

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi la levée immédiate de l'ensemble des sanctions économiques contre la Syrie, concrétisant la promesse du président Trump d'ouvrir ce pays dévasté aux investissements occidentaux.

L'Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) a émis une licence générale autorisant toutes les transactions précédemment interdites par le régime de sanctions syriennes. Cette mesure permet de facto la reprise des investissements et des activités du secteur privé en Syrie, dans le cadre de la stratégie "L'Amérique d'abord" de l'administration Trump.

Parallèlement, le département d'État a accordé une dérogation au titre de la loi César sur la protection civile de la Syrie, permettant aux partenaires étrangers, alliés et pays de la région de participer pleinement à la reconstruction économique du pays. Cette loi, adoptée en 2019, imposait des sanctions sévères à toute entité faisant affaire avec le régime Assad.

"Comme l'a promis le président Trump, les départements du Trésor et d'État mettent en œuvre des autorisations pour encourager de nouveaux investissements en Syrie", a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent. "La Syrie doit continuer à œuvrer pour devenir un pays stable vivant en paix, et les actions d'aujourd'hui mettront, nous l'espérons, le pays sur la voie d'un avenir brillant, prospère et stable."

Cette décision marque un tournant radical dans la politique américaine envers la Syrie. Washington avait imposé des sanctions économiques draconiennes contre le régime de Bachar al-Assad en raison de la répression brutale du soulèvement populaire de 2011 et des violations massives des droits humains durant la guerre civile qui s'en est suivie.

Le communiqué du Trésor précise que cette levée des sanctions s'inscrit dans "un effort plus large du gouvernement américain pour démanteler l'architecture complète des sanctions imposées à la Syrie en raison des abus du régime de Bachar al-Assad". Cette formulation suggère que Washington considère désormais le chapitre Assad comme définitivement clos et souhaite tourner la page pour favoriser la stabilisation et la reconstruction du pays.