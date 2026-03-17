Washington pousse ses alliés à classer le CGRI et le Hezbollah comme organisations terroristes

L’administration Trump a demandé à ses diplomates à travers le monde de faire pression sur leurs alliés afin qu’ils inscrivent le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (CGRI) et le Hezbollah libanais sur leurs listes des organisations terroristes. Selon un câble interne du département d’État révélé par Reuters, cette directive, signée le 16 mars par le secrétaire d’État Marco Rubio, appelle à une mobilisation rapide et coordonnée, notamment avec Israël, pour convaincre les partenaires étrangers d’agir "au plus haut niveau".

Washington justifie cette initiative par un risque accru d’attaques attribuées à l’Iran et à ses alliés régionaux. L’objectif est de renforcer la pression internationale sur Téhéran et de limiter sa capacité à soutenir des activités terroristes à l’étranger. Les autorités américaines estiment que des actions collectives, plutôt que des démarches isolées, sont plus susceptibles de contraindre le régime iranien à modifier son comportement.

Cette offensive diplomatique intervient dans un contexte de tensions accrues, marqué par la guerre aérienne menée depuis deux semaines par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Toutefois, les efforts de Washington se heurtent à des réticences : plusieurs alliés ont déjà indiqué ne pas être prêts, à ce stade, à s’impliquer davantage, notamment en envoyant des navires pour sécuriser le détroit d’Ormuz.

Si les États-Unis ont déjà classé les Gardiens de la révolution et le Hezbollah comme organisations terroristes, ils cherchent désormais à élargir ce consensus à l’échelle internationale. Pour l’administration Trump, ces deux entités, ainsi que d’autres groupes soutenus par Téhéran, contribuent à déstabiliser la région et à compromettre les perspectives de paix au Moyen-Orient.