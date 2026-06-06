Washington prépare un accord avec l’Iran et mobilise une équipe d’experts du nucléaire

L’administration Trump intensifie ses préparatifs en vue d’un possible accord avec l’Iran destiné à mettre fin à la guerre et à ouvrir des négociations approfondies sur le programme nucléaire iranien. Selon plusieurs sources, les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner se sont rendus cette semaine au laboratoire national d’Oak Ridge, dans le Tennessee, afin de consulter une nouvelle équipe d’experts techniques qui pourrait jouer un rôle central dans les futures discussions.

La Maison Blanche chercherait actuellement à finaliser un mémorandum d’entente (MOU) avec Téhéran. Ce texte prévoirait notamment une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, la réouverture du détroit d’Ormuz, la reprise des exportations pétrolières iraniennes ainsi que le lancement de pourparlers sur l’élimination du stock d’uranium enrichi iranien et les futures limitations du programme d’enrichissement.

Selon des responsables américains, les négociations sont entrées dans leur phase décisive, même si plusieurs points de désaccord subsistent. Donald Trump aurait notamment demandé qu’un éventuel accord final fixe un délai de 60 jours pour achever la dilution de l’uranium enrichi iranien, alors que Téhéran réclame 90 jours. Les discussions achoppent également sur le dégel des avoirs iraniens bloqués à l’étranger et sur le calendrier de leur restitution.

Dans cette perspective, Washington a déjà constitué une équipe d’environ cent spécialistes du nucléaire chargés de préparer les aspects techniques d’un futur accord. Ces experts seraient appelés à élaborer les mécanismes de contrôle, de vérification et de démantèlement partiel du programme nucléaire iranien. Plusieurs d’entre eux ont déjà participé à des opérations sensibles de transfert et de traitement de matières nucléaires à l’étranger.

« La réunion à Oak Ridge ne signifie pas nécessairement qu’un accord sera conclu, mais elle montre que les négociations sont à un stade très avancé et qu’il existe de bonnes chances de les mener à bien », a confié un haut responsable américain. Malgré des signaux jugés encourageants, Washington estime que des divergences persistent encore au sein du pouvoir iranien, laissant planer l’incertitude sur l’issue des discussions.