Washington présente une nouvelle offre d'accord sur le nucléaire à l'Iran

L'administration américaine a soumis à l'Iran une nouvelle proposition d'accord nucléaire lors du quatrième cycle de négociations entre les deux pays, selon des informations rapportées jeudi par le site d'information Axios. D'après ce rapport, lors du premier cycle de discussions, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait présenté à l'émissaire spécial Steve Witkoff plusieurs propositions "acceptables pour la République islamique". Une source proche du dossier citée dans l'article affirme que Witkoff avait alors rejeté ces offres, estimant qu'il était "trop tôt pour les discuter".

Au cours du troisième cycle de pourparlers, Araghchi aurait remis à Witkoff un document actualisé. Selon deux sources, "une équipe d'experts américains" a examiné ce document et transmis sa réponse à la partie iranienne, comprenant "plusieurs questions et demandes de clarification". Pendant que Téhéran étudiait la réponse de Washington et formulait ses propres interrogations, Witkoff et son équipe préparaient leur propre proposition, qui "présente les conditions d'un programme nucléaire civil et du mécanisme de surveillance associé".

L'émissaire américain a informé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur cette proposition américaine, qu'il a qualifiée d'"élégante", tout en soulignant qu'"il reste encore du chemin à parcourir". Ce développement intervient alors que le président Trump a déclaré plus tôt dans la journée que l'Iran avait "plus ou moins accepté les conditions" d'un accord, affirmant lors de sa visite au Qatar que les deux pays étaient "très proches" d'une entente qui pourrait mettre fin à des années de tensions autour du programme nucléaire iranien.