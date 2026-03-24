Washington propose un plan en 15 points à Téhéran pour mettre fin à la guerre

Les États-Unis ont transmis à l’Iran un plan en 15 points visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, selon des informations du New York Times, citant des responsables informés des discussions diplomatiques. Cette initiative reflète la volonté de l’administration de Donald Trump de trouver une issue à une guerre entrée dans sa quatrième semaine, alors que ses répercussions économiques s’intensifient.

Le plan, transmis par l’intermédiaire du Pakistan, n’a pas été rendu public et son accueil à Téhéran reste incertain. Il n’est pas non plus établi si Israël, engagé militairement aux côtés des États-Unis contre l’Iran, soutient cette proposition. Toutefois, cette démarche souligne une intensification des efforts diplomatiques pour désamorcer un conflit désormais régionalisé.

Selon les éléments disponibles, le document aborde les principales lignes rouges de Washington et de ses alliés : les programmes nucléaire et balistique iraniens, ainsi que les enjeux liés aux routes maritimes. Depuis le début des hostilités, l’Iran a fortement perturbé la navigation dans le détroit d’Ormuz, une artère stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, contribuant à la flambée des prix de l’énergie.

Malgré les frappes conjointes américano-israéliennes visant les capacités militaires iraniennes — notamment les missiles balistiques, leurs lanceurs et les installations de production — Téhéran continue de riposter. Le pays disposerait encore d’environ 440 kilogrammes d’uranium hautement enrichi, un point central des négociations.

Parallèlement aux discussions, les opérations militaires se poursuivent. La Maison-Blanche a confirmé que la diplomatie était explorée, tout en soulignant que les objectifs militaires restaient inchangés.

Le Pakistan joue un rôle clé dans cette médiation, notamment à travers son chef d’état-major, Syed Asim Munir, qui servirait d’intermédiaire entre Washington et Téhéran. L’Égypte et la Turquie encourageraient également l’Iran à s’engager dans des discussions constructives.

À ce stade, aucune désescalade immédiate n’est en vue, les responsables israéliens anticipant encore plusieurs semaines de combats. Entre pression militaire et tentative diplomatique, Washington cherche désormais une porte de sortie à un conflit aux implications globales.