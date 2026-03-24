Washington propose un plan en 15 points à Téhéran pour mettre fin à la guerre

Les États-Unis ont transmis à l’Iran un plan pour mettre fin à la guerre, tout en poursuivant leurs opérations militaires, illustrant une stratégie mêlant pression et ouverture diplomatique.

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Le président Donald Trump s'exprime lors d'une conférence de presse, en Floride, le 09.03.2026
Le président Donald Trump s'exprime lors d'une conférence de presse, en Floride, le 09.03.2026AP Photo/Mark Schiefelbein

Les États-Unis ont transmis à l’Iran un plan en 15 points visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, selon des informations du New York Times, citant des responsables informés des discussions diplomatiques. Cette initiative reflète la volonté de l’administration de Donald Trump de trouver une issue à une guerre entrée dans sa quatrième semaine, alors que ses répercussions économiques s’intensifient.

Le plan, transmis par l’intermédiaire du Pakistan, n’a pas été rendu public et son accueil à Téhéran reste incertain. Il n’est pas non plus établi si Israël, engagé militairement aux côtés des États-Unis contre l’Iran, soutient cette proposition. Toutefois, cette démarche souligne une intensification des efforts diplomatiques pour désamorcer un conflit désormais régionalisé.

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Selon les éléments disponibles, le document aborde les principales lignes rouges de Washington et de ses alliés : les programmes nucléaire et balistique iraniens, ainsi que les enjeux liés aux routes maritimes. Depuis le début des hostilités, l’Iran a fortement perturbé la navigation dans le détroit d’Ormuz, une artère stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures, contribuant à la flambée des prix de l’énergie.

Malgré les frappes conjointes américano-israéliennes visant les capacités militaires iraniennes — notamment les missiles balistiques, leurs lanceurs et les installations de production — Téhéran continue de riposter. Le pays disposerait encore d’environ 440 kilogrammes d’uranium hautement enrichi, un point central des négociations.

Parallèlement aux discussions, les opérations militaires se poursuivent. La Maison-Blanche a confirmé que la diplomatie était explorée, tout en soulignant que les objectifs militaires restaient inchangés.

Le Pakistan joue un rôle clé dans cette médiation, notamment à travers son chef d’état-major, Syed Asim Munir, qui servirait d’intermédiaire entre Washington et Téhéran. L’Égypte et la Turquie encourageraient également l’Iran à s’engager dans des discussions constructives.

À ce stade, aucune désescalade immédiate n’est en vue, les responsables israéliens anticipant encore plusieurs semaines de combats. Entre pression militaire et tentative diplomatique, Washington cherche désormais une porte de sortie à un conflit aux implications globales.

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