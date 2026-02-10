Washington réaffirme son opposition à toute annexion de la Judée-Samarie par Israël

Les États-Unis ont réitéré leur opposition à toute annexion de la Judée-Samarie, à la suite de décisions récentes du cabinet de sécurité israélien visant à renforcer le contrôle d'Israël sur des zones que les Palestiniens revendiquent pour leur futur État. Dans une déclaration transmise à la presse, un responsable de la Maison-Blanche a rappelé que le président Donald Trump ne soutenait pas une telle démarche.

"Le président Trump a clairement indiqué qu’il ne soutenait pas l’annexion de la 'Cisjordanie' (Judée-Samarie) par Israël", a affirmé ce responsable, soulignant qu’une Judée-Samarie stable était essentielle à la sécurité d’Israël et conforme à l’objectif américain de promouvoir la paix dans la région. Le communiqué ne condamne toutefois pas explicitement les mesures adoptées par le cabinet de sécurité et ne précise pas si Washington a officiellement exprimé ses préoccupations au gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Ces décisions israéliennes, qui élargissent les prérogatives administratives de Jérusalem dans des secteurs censés relever de l’Autorité palestinienne, sont dénoncées par plusieurs observateurs comme une violation des accords d’Oslo et comme une forme d’annexion de facto. Si Israël s’est jusqu’à présent abstenu de toute proclamation formelle en ce sens, une série de mesures prises ces derniers mois alimente les inquiétudes internationales.

La position américaine a pourtant évolué ces dernières années. À son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump avait laissé entendre qu’il envisageait de soutenir une annexion israélienne de la Judée-Samarie. Mais face aux vives protestations d’alliés arabes de Washington, qui ont averti qu’un tel scénario compromettrait toute perspective de solution à deux États et leur coopération sur l’après-guerre à Gaza, le président américain avait annoncé en septembre qu’il n’"autoriserait pas" une telle initiative.

Malgré cela, la Knesset a adopté le mois suivant deux résolutions symboliques soutenant l’annexion, provoquant l’irritation de l’administration américaine et du vice-président JD Vance, alors en visite en Israël. Washington a également fait part, en privé, de ses préoccupations concernant l’expansion des implantations, les violences de leurs habitants et le gel par Israël de plusieurs milliards de dollars de recettes fiscales destinées à l’Autorité palestinienne, une situation qui menace la stabilité du gouvernement basé à Ramallah.

Lors de sa dernière visite à Washington fin janvier, Benjamin Netanyahou avait déjà été confronté à ces critiques. Donald Trump avait alors reconnu publiquement des désaccords sur la Judée-Samarie, tout en se disant convaincu que le Premier ministre israélien "ferait ce qu’il faut". Les deux dirigeants doivent se retrouver de nouveau mercredi. Si l’Iran devrait dominer les discussions, les tensions en Judée-Samarie et à Gaza risquent également de s’inviter à l’agenda, Washington redoutant qu’une escalade ne compromette ses efforts de stabilisation régionale.