Washington relance les négociations avec l'Iran après le cessez-le-feu

Un peu plus d'une semaine après que le président Trump a annoncé un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, suite à leur guerre de 12 jours, les États-Unis s'apprêtent à relancer les négociations avec Téhéran. L'émissaire américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtchi doivent se rencontrer pour un sixième round de discussions, prévu dès la semaine prochaine à Oslo.

Ce nouveau cycle de négociations intervient dans un contexte particulier : le cessez-le-feu annoncé par Trump n'a pas été formalisé par un document officiel, poussant les parties à retourner à la table des négociations. Israël, informé de ces contacts depuis plusieurs jours, souhaite rester impliqué dans tous les scénarios possibles et influencer le contenu de tout accord futur.

Les lignes rouges israéliennes

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, qui s'est récemment entretenu avec de hauts responsables de la Maison Blanche à Washington, a abordé la question iranienne et les lignes rouges qu'Israël estime nécessaires dans ces discussions renouvelées. L'enrichissement de l'uranium reste le point de friction principal, les États-Unis exigeant l'arrêt total de l'enrichissement iranien, tandis qu'Israël insiste sur le contrôle des sites nucléaires et l'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium.

Ces contacts diplomatiques se déroulent quelques jours avant la visite du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou à Washington, où ces questions devraient être au cœur des discussions. L'objectif israélien est de préserver les acquis communs avec les États-Unis en matière de surveillance nucléaire.

Le projet "Bunker Buster"

Parallèlement à ces démarches diplomatiques, deux membres du Congrès américain ont présenté mercredi une proposition de loi autorisant le président Trump à transférer à Israël des bombardiers furtifs B-2 et des bombes anti-bunkers si l'Iran poursuit le développement d'armes nucléaires. Cette proposition, baptisée loi "Bunker Buster", a été déposée par les congressistes Josh Gottheimer et Mike Lawler.

Le texte permettrait à Trump "de prendre des mesures garantissant qu'Israël soit préparé à tous les scénarios si l'Iran tente de développer des armes nucléaires". Il s'agit du même type d'appareil qui a bombardé les sites nucléaires iraniens lorsque les États-Unis ont rejoint les frappes israéliennes le mois dernier.

Un contexte géopolitique complexe

Les précédents rounds de négociations ont montré des "progrès limités mais non conclusifs", selon les médiateurs. La reprise des discussions à Oslo témoigne de la volonté américaine de maintenir une voie diplomatique ouverte, malgré les tensions persistantes.

Cette initiative diplomatique s'inscrit dans une stratégie plus large de l'administration Trump, qui combine pression militaire et négociations pour traiter la question nucléaire iranienne. Le choix d'Oslo comme lieu de rencontre reflète la recherche d'un cadre neutre pour ces discussions délicates.