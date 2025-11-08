Washington remplace Israël dans la supervision de l’aide humanitaire à Gaza (média)

Selon le Washington Post, les États-Unis ont officiellement pris la relève d’Israël dans la gestion de l’aide humanitaire destinée à Gaza, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de paix du président Donald Trump. Le centre américain de coordination civile et militaire, installé à Kiryat Gat, a reçu les prérogatives autrefois détenues par le COGAT, l’unité israélienne chargée jusqu’ici de superviser l’entrée des aides dans la bande de Gaza.

Le transfert de responsabilités, achevé vendredi, marque un tournant : Israël reste associé aux discussions, mais ne prend plus les décisions centrales, selon des sources américaines citées par le journal. Le nouveau centre regroupe plus de 40 pays et organisations internationales, opérant sous le commandement du CENTCOM, le commandement central de l’armée américaine.

Cette réorganisation intervient alors qu’Israël a été accusé d’avoir restreint l’entrée de vivres et de carburant dans la bande de Gaza. Les organisations humanitaires considèrent cette évolution comme un pas positif, tout en doutant d’un changement significatif tant qu’Israël contrôle toujours les points de passage.

D’après le Washington Post, Washington entend désormais surveiller de près le respect par Israël de ses engagements dans le cadre du cessez-le-feu et du plan Trump. “La mission principale de la Maison-Blanche est désormais de veiller à ce que Netanyahou ne relance pas les hostilités”, a confié un haut responsable américain.