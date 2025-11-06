Washington sanctionne des financiers du Hezbollah pour blanchiment d’argent iranien au Liban

Le département américain du Trésor a annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre plusieurs responsables financiers du Hezbollah, accusés d’avoir transféré des dizaines de millions de dollars depuis l’Iran vers le Liban en 2025, en utilisant des bureaux de change pour contourner le système bancaire formel. Cette mesure, prise par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), vise à affaiblir les capacités financières de l’organisation terroriste chiite et à soutenir les efforts de désarmement du mouvement pro-iranien.

Selon Washington, le Hezbollah aurait profité du caractère largement informel et liquide de l’économie libanaise pour blanchir des fonds d’origine iranienne, mêlant financement terroriste et activités commerciales légales. "Le Liban a l’opportunité d’être libre, prospère et sûr, mais cela ne sera possible que si le Hezbollah est totalement désarmé et coupé des financements iraniens", a déclaré John K. Hurley, sous-secrétaire au Trésor chargé du renseignement financier et de la lutte contre le terrorisme.

Les personnes visées par les sanctions sont Ossama Jaber, un membre du Hezbollah chargé de collecter et convertir des fonds via des sociétés de change, ainsi que Ja’far Muhammad Qasir, fils de l’ancien chef financier du mouvement, et Samer Kasbar, directeur d’une société écran affiliée au Hezbollah. Tous trois auraient joué un rôle clé dans le transfert de fonds iraniens vers le Liban et dans des opérations commerciales clandestines, notamment la vente de pétrole et de métaux.

Ces flux financiers auraient été affectés par l’effondrement du régime syrien en décembre 2024, qui constituait un relais essentiel entre Téhéran et le Hezbollah. Depuis, la structure financière du mouvement s’est fragmentée, obligeant ses responsables à recourir davantage à des circuits parallèles.

Les sanctions, prises en vertu du décret présidentiel 13224 sur les organisations terroristes, entraînent le gel des avoirs des personnes concernées aux États-Unis et interdisent toute transaction avec elles. Le Trésor américain rappelle que les institutions financières étrangères s’exposent à des mesures secondaires si elles facilitent des opérations pour le compte de personnes ou d’entités désignées.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans la stratégie de Washington visant à isoler le Hezbollah de son principal bailleur, l’Iran, tout en appelant le Liban à réformer un secteur financier fragilisé depuis la crise économique de 2019.